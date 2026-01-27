Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Gemeinsame Kontrolle von Tiertransporten

Ratzeburg (ots)

27. Januar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.01.2026 - BAB 24/ Gudow

Am 20. Januar 2026 führte das Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg, unter der Führung des Ermittlungsdienstes Umwelt- und Verbraucherschutz, in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr gemeinsam mit Amtstierärzten des Fachdienstes Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Kreises Herzogtum Lauenburg eine gezielte Kontrolle von Tiertransporten durch. Die Kontrolle fand auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin auf der Rastanlage Gudow statt.

Insgesamt wurden fünf Tiertransporte kontrolliert. Bei drei der kontrollierten Fahrzeuge wurden Mängel festgestellt und beanstandet. Dazu zählten unter anderem eine zu hohe Besatzdichte der einzelnen Tierbuchten sowie der Einsatz eines Fahrzeugs, das lediglich für Kurzstreckentransporte ausgelegt war, obwohl ein Langstreckentransport durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurden fehlerhafte Eintragungen im Desinfektionsbuch festgestellt. An mehreren Fahrzeugen zeigten sich zudem technische Mängel, unter anderem an der Bremsanlage. Weitere Beanstandungen betrafen eine verletzungsträchtige Anbringung der Tränken für die Tiere, Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz und eine Geschwindigkeitsüberschreitung. Verletzte, kranke oder zu junge Tiere wurden nicht festgestellt. Die Sauberkeit und der Zustand der Ladeflächen mussten hingegen nicht beanstandet werden. Trotz der festgestellten Mängel, durften alle Verkehrsteilnehmer ihre Fahrten nach Abschluss der Maßnahmen fortsetzen. Es wurden fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Kontrolle verdeutlicht die Bedeutung regelmäßiger Überwachungen von Tiertransporten zur Sicherstellung des Tierwohls und der Verkehrssicherheit.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell