POL-RZ: Unerwarteter Gast an der Beste

Ratzeburg (ots)

30. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 29.01.2026 - Grabau

Am 29. Januar 2026 wurde in der Nähe von Grabau (Kreis Stormarn) eine Robbe entdeckt.

Gegen 09:45 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin, das Tier an der "Beste", einem kleinen Fluss in Stormarn. Sie vermutete, dass die Robbe möglicherweise eingeklemmt war. Vor Ort entdeckten die Beamten den unerwarteten Gast. Das Tier konnte sich frei bewegen und machte einen gut genährten und gesunden Eindruck. Es gab keine Auffälligkeiten, es ging der Robbe offensichtlich gut. Ein verständigter Seehundbeauftragter hatte keine Bedenken, dass das Tier dort bleiben konnte.

