POL-RZ: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen in Reinbek

Ratzeburg (ots)

03.Februar 2026 | Kreis Stormarn | 02.02.2026 - Reinbek

Am Montagvormittag kam es gegen 10.25 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der Sachsenwaldstraße in Reinbek, in Höhe des Abzweigers zur K80.

Der 38-jährige serbische Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr die Sachsenwaldstraße in Fahrtrichtung Glinde. Der Hamburger beabsichtigte nach links auf die K80 abzubiegen und stieß dabei aus noch ungeklärter Ursache mit einem mit zwei Personen besetzten, entgegenkommenden Honda zusammen. Der 73 Jahre alte Honda-Fahrer und seine 72-jährige Frau aus Glinde zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurden umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Hamburger verletzte sich leicht. Auch er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Der mitfahrende Hund des Ehepaares wurde zunächst in tierärztliche Obhut übergeben, bis ein Familienangehöriger ihn abholte.

Der Streckenabschnitt in der Sachsenwaldstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

