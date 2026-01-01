Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Silvesterbilanz der Feuerwehr Xanten - Ruhiger Jahreswechsel mit zwei Einsätzen

Xanten (ots)

Für die Feuerwehr Xanten verlief der Jahreswechsel insgesamt ruhig. In der Silvesternacht musste lediglich ein Einsatz abgearbeitet werden.

Gegen 01:41 Uhr wurde die Einheit Xanten-Mitte zur Straße Waldblick alarmiert. Dort war ein Müllcontainer in Brand geraten. Das Feuer konnte zügig mit einem Strahlrohr abgelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden, nach kurzer Zeit war der Einsatz beendet. Unabhängig vom Silvestergeschehen wurden die Einheiten Xanten-Mitte, Xanten-Nord und Wardt am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf dem Bankscher Weg alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Alleinunfall eines Pkw handelte, der gegen einen Baum geprallt war. Entgegen der Meldungen war keine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte lediglich die Einsatzstelle ab und schaltete das Fahrzeug stromlos. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, der Einsatz konnte zügig beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell