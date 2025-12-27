Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Unruhige Weihnachten für die Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Weihnachtsfeiertage 2025 - Über die Weihnachtsfeiertage wurde die Feuerwehr Xanten zu insgesamt sechs Einsätzen alarmiert. Fünf davon erfolgten am zweiten Weihnachtstag.

An Heiligabend, 24.12.2025, wurden die Kräfte der Einheit Birten gemeinsam mit der Drehleiter der Einheit Mitte um 22:37 Uhr zur Straße "Winnenthal" alarmiert. Hier musste dem Rettungsdienst der Zugang zu einem Patienten hinter verschlossener Wohnungstür verschafft werden. Anschließend wurde der Patient vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Am zweiten Weihnachtstag, 26.12.2025, erfolgte um 10:37 Uhr ein Alarm für die Einheiten Nord und Mitte. Ein gemeldeter Zimmerbrand an der Kalkarer Straße in Marienbaum stellte sich als Brand eines Schuppenanbaus heraus. Dieser wurde mit einem C-Rohr (100 L/Min.) abgelöscht und anschließend der Bereich umfassend kontrolliert. Verletzt wurde niemand.

Um 13:52 Uhr wurde die Einheit Birten und die Drehleiter zur Straße "Zur Wassermühle" in Birten alarmiert, hier hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst, es war jedoch zu keinem Schadfeuer gekommen.

Um 17:34 Uhr alarmierte die Leitstelle des Kreises Wesel erneut die Feuerwehr Xanten, diesmal ging es für die Einheiten Mitte und Lüttingen zum Ulmenweg in Xanten. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand im Keller gekommen, der mit einem C-Rohr gelöscht werden konnte.

Rund vier Stunden später, um 21:20 Uhr, wurden erneut die Einheiten Mitte und Lüttingen alarmiert. Mit der Meldung "Zimmerbrand" rückten die Kräfte zur Berta-von-Suttner Straße aus. Im Bereich einer Küche war es zu einem Entstehungsbrand gekommen, der aber rechtzeitig abgelöscht werden konnte.

Um 23:30 Uhr wurde die Einheit Mitte dann nochmals tätig, um dem Rettungsdienst auf dem Holzweg in Xanten Zugang zu einem Patienten zu verschaffen, der die Wohnungstüre nicht mehr aus eigener Kraft öffnen konnte.

Damit endeten die Weihnachtstage 2025 aus der Sicht der Feuerwehr Xanten.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell