PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand in der Schweriner Straße
Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

03.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.02.2026 - Ratzeburg

Montagnachmittag kam es in Ratzeburg zum Brand eines leerstehenden Hauses. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei sucht Zeugen

Am 02.02.2026 gegen 16:30 Uhr wählte ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer den Notruf, da er einen Brand in der Schweriner Straße bemerkt hatte. Bei dem in Flammen stehenden Gebäude handelte es sich um ein älteres leerstehendes Einfamilienhaus. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die stundenlangen Löscharbeiten. Die B208 musste für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein. Gesucht werden nun Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 09:02

    POL-RZ: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen in Reinbek

    Ratzeburg (ots) - 03.Februar 2026 | Kreis Stormarn | 02.02.2026 - Reinbek Am Montagvormittag kam es gegen 10.25 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der Sachsenwaldstraße in Reinbek, in Höhe des Abzweigers zur K80. Der 38-jährige serbische Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz befuhr die Sachsenwaldstraße in Fahrtrichtung Glinde. Der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:22

    POL-RZ: Bedrohung nach Streitigkeiten

    Ratzeburg (ots) - 31. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 02.02.2026 - Trittau Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am vergangenen Samstagabend (31.01.2026), gegen 22.10 Uhr, soll es in der Bahnhofstraße in Trittau zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen gekommen sein. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein 25-jähriger Iraner aus dem Kreis Stormarn mit ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 15:12

    POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ratzeburg (ots) - 30. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 24.01.2026 - Bargteheide Am 24. Januar 2026 (Samstag) kam es in Bargteheide zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 19:35 Uhr ein 29-jähriger Mann aus Bargteheide mit seinem BMW die Hamburger Straße aus Bargteheide kommend. An der Einmündung zum Westring hielt er an der roten Ampel an. Ein unbekannter schwarzer Kleinwagen kam auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren