Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand in der Schweriner Straße

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

03.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02.02.2026 - Ratzeburg

Montagnachmittag kam es in Ratzeburg zum Brand eines leerstehenden Hauses. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Die Polizei sucht Zeugen

Am 02.02.2026 gegen 16:30 Uhr wählte ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer den Notruf, da er einen Brand in der Schweriner Straße bemerkt hatte. Bei dem in Flammen stehenden Gebäude handelte es sich um ein älteres leerstehendes Einfamilienhaus. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die stundenlangen Löscharbeiten. Die B208 musste für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein. Gesucht werden nun Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

