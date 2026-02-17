Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreiste Täter betrügen Seniorin mit Schockanruf: Polizei sucht Zeugen in Niestetal

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Mit der Schockanruf-Masche haben dreiste Betrüger am gestrigen Montag eine Tüte voller Schmuck, Münzen und einem Goldbarren von einer Seniorin aus Niestetal erbeutet. Das Opfer hatte am Mittag einen Anruf auf dem Festnetzanschluss erhalten, bei dem sich ein Mann als Polizist ausgab und schilderte, dass der Sohn der Seniorin bei der Fahrt über eine rote Ampel einen tödlichen Unfall verursacht habe. Nun drohe eine Gefängnisstrafe, die nur durch Zahlung einer Kaution von mehreren zehntausend Euro abgewendet werden könne, so der vermeintliche Polizeibeamte, der das Telefonat im weiteren Verlauf auch an einen angeblichen Staatsanwalt übergab. Da die schockierte und massiv unter Druck gesetzte Frau nicht über den geforderten Betrag verfügte, stellte sie stattdessen hochwertigen Schmuck und andere Wertgegenstände in Aussicht. In dem Glauben, ihrem Sohn zu helfen, übergab die hochbetagte Frau gegen 15:30 Uhr den Plastikbeutel mit den Gegenständen in der Hannoverschen Straße, nahe der Haltestelle "Wilhelmine-Pötter-Straße", an einen vermeintlich von der Polizei geschickten Abholer. Als die Seniorin kurze Zeit später ihren Sohn anrief, flog der Betrug schließlich auf.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Sie bitten um Hinweise auf den Abholer der Beute, bei dem es sich um einen ca. 1,80 Meter großen und etwas korpulenten Mann mit kurz rasierten schwarzen Haaren, schwarzer Kleidung und einem Rucksack gehandelt haben soll.

Wer am gestrigen Montagnachmittag in Niestetal-Sandershausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

