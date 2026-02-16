Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von abgemeldetem Lkw bei Schauenburg-Elgershausen: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

In der Nacht zu Sonntag kam es bei Schauenburg-Elgershausen zu einem Brand von einem neben der Landesstraße 3218 abgestellten Lkw. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West hatte gegen 1:30 Uhr auf einer Streifenfahrt bemerkt, dass die Plane des Lasters auf der Beifahrerseite in Flammen stand. Durch die daraufhin alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, bevor er auf das restliche Fahrzeug übergriff. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde bereits vor mehreren Monaten an der Landesstraße abgestellt und ist nicht mehr angemeldet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Lkw vermutlich nur kurz vor der Feststellung durch die Streife vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

