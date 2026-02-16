Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Brand von abgemeldetem Lkw bei Schauenburg-Elgershausen: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen
Kassel (ots)
Schauenburg (Landkreis Kassel):
In der Nacht zu Sonntag kam es bei Schauenburg-Elgershausen zu einem Brand von einem neben der Landesstraße 3218 abgestellten Lkw. Eine Streife des Polizeireviers Süd-West hatte gegen 1:30 Uhr auf einer Streifenfahrt bemerkt, dass die Plane des Lasters auf der Beifahrerseite in Flammen stand. Durch die daraufhin alarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden, bevor er auf das restliche Fahrzeug übergriff. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde bereits vor mehreren Monaten an der Landesstraße abgestellt und ist nicht mehr angemeldet. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Lkw vermutlich nur kurz vor der Feststellung durch die Streife vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.
Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell