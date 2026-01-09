Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiterin bzw. Sachbearbeiter (w/m/d) Digitale Finanzermittlungen

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/14735-sachbearbeiterin-bzw-sachbearbeiter-w-m-d-digitale-finanzermittlungen

Ansprechpersonen:

Frau Sylvia Uerckwitz

Ansprechperson für Fragen zum Aufgabenbereich und der Tätigkeit

Tel.: 03866 644400

E-Mail: sylvia.uerckwitz@polmv.de

Frau Julia Goy

Ansprechperson für Fragen zum Bewerbungsverfahren

Tel.: 03866 641321

E-Mail: julia.goy@polmv.de

