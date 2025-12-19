PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Bürosachbearbeiterin bzw. Bürosachbearbeiter(w/m/d)

Rampe (ots)

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/14869-buerosachbearbeiterin-bzw-buerosachbearbeiter-w-m-d

Ansprechpersonen:

Herr Olaf Paetow

Ansprechperson für fachliche Fragen

Tel.: 03866 643100

E-Mail: olaf.paetow@polmv.de

Frau Bettina Reuter

Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung

Tel.: 03866 641343

E-Mail: bettina.reuter@polmv.de

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

