Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachverständige bzw. Sachverständiger (w/m/d) Chemie, Physik - Arbeitsbereich Materialanalytik
Rampe (ots)
Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:
https://karriere-in-mv.de/stelle/14367-sachverstaendige-bzw-sachverstaendiger-w-m-d-chemie-physik-arbeitsbereich-materialanalytik
Ansprechpersonen:
Herr Dr. Arne Bernsdorf
Ansprechperson für fachliche Fragen
Tel.: 03866 645300
E-Mail: arne.bernsdorf@polmv.de
Frau Bettina Reuter
Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung
Tel.: 03866 641343
E-Mail: bettina.reuter@polmv.de
Rückfragen bitte an:
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell