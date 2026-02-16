Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sechs Wohnungseinbrüche im Kasseler Westen am Wochenende: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe, -Kirchditmold und -Harleshausen:

Insgesamt sechsmal wurde die Polizei am Wochenende zu Einbrüchen im Kasseler Westen gerufen. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck, außerdem hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ob alle Taten auf das Konto derselben, bislang unbekannten Einbrecher gehen, ist derzeit unklar. Die mit den weiteren, intensiven Ermittlungen betrauten Beamten des zuständigen Kommissariats 21/22 suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Bad Wilhelmshöhe:

Zunächst hatten sich am Samstagabend die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe bei der Polizei gemeldet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatten die Täter zwischen 17:50 und 20:00 Uhr ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht, jedoch ohne etwas zu entwenden. Durch die Wohnungstür gelangten sie dann in den Hausflur, von wo aus sie anschließend die Tür einer weiteren Wohnung im ersten Obergeschoss aufbrachen. Nachdem sie auch die dortigen Wohnräume durchsucht hatten und dabei auf Bargeld gestoßen waren, ergriffen sie in unbekannte Richtung die Flucht. Die zweite Tat ereignete sich zwischen 11:30 und 20:10 Uhr in der Westfalenstraße. Indem sie das Glas eines Fensters auf der Rückseite des Zweifamilienhauses zerstörten, gelangten die Unbekannten in das Haus, welches sie in der Folge durchsuchten. Offenbar wurden die Täter hier nicht fündig, denn sie verließen das Haus ohne Beute.

Einbrecher steigen in Einfamilienhaus in Kirchditmold ein:

Ebenfalls im Laufe des Samstags schlugen Einbrecher in Kirchditmold zu. Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schanzenstraße, nahe der Haltestelle Riedwiesen, hatten das Haus gegen 18:00 Uhr verlassen. Als sie gegen 22:35 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Haustür aufgebrochen und sämtliche Räume des Hauses durchsucht worden waren. Die Täter hatten Bargeld und Schmuck in ihren Besitz gebracht, bevor sie das Wohnhaus durch die zuvor aufgebrochene Tür wieder Richtung Westfalenstraße verließen, wo sich ihre Spur verliert.

Drei Wohnungen in Mehrfamilienhaus in Harleshausen aufgebrochen:

Drei weitere Taten ereigneten sich in Kassel-Harleshausen, wo sich Einbrecher zwischen Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag, 01:45 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Wolfhager Straße, nahe der Straße "Am Hilgenberg" verschafften. Die Täter hatten ein Kellerfenster aufgebrochen und auf diesem Wege den Hausflur betreten. Von dort aus brachen sie auf den drei Etagen des Hauses je eine Wohnungstür auf und nahmen daraus Bargeld und Schmuck mit. Auch in diesem Fall konnten die Diebe unerkannt flüchten.

Zeugen gesucht:

Zeugen, die im Bereich eines der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel.

