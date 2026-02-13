Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter schlägt Graffiti-Sprayer nieder: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein 35-jähriger Graffiti-Sprayer ist am gestrigen Donnerstagabend auf einem Fußweg zwischen der Liebigstraße und der Mönchebergstraße in Kassel durch einen bislang unbekannten Täter von hinten niedergeschlagen und verletzt worden. Wie das Opfer aus Kassel der zum Tatort gerufenen Streife des Polizeireviers Nord berichtete, hatte er gegen 20 Uhr die Mauer entlang des Fußweges mit Farbe besprüht, wobei es sich um eine legale Graffiti-Fläche handelt. Als er nach Fertigstellung seines Kunstwerks gerade seine Sachen im Rucksack verstaute, sei er plötzlich von hinten mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden, sodass er zu Boden ging. Den unbekannten Täter, der nach dem Schlag sofort die Flucht ergriff, bekam der 35-Jährige nicht mehr zu Gesicht. Ein vorbeikommender Passant fand den blutenden Verletzten und alarmierte den Rettungsdienst, woraufhin das Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ob der unbekannte Täter möglicherweise irrig davon ausging, dass es sich um eine Sachbeschädigung handelt und den Mann deshalb angriff, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung werden bei der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

