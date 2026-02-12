Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger: 74-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Mittwochabend in Lohfelden-Crumbach, als in der Hauptstraße ein Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde. Der 74-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt rund 5.000 Euro.

Der Unfall hatte sich gegen 18 Uhr ereignet. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, überquerte der in Söhrewald wohnende Fußgänger in Höhe einer Tankstelle die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit einem Kia kam, der von der Crumbacher Straße kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der 25-jährige Autofahrer aus Lohfelden blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell