PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger: 74-Jähriger schwer verletzt

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Mittwochabend in Lohfelden-Crumbach, als in der Hauptstraße ein Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde. Der 74-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt rund 5.000 Euro.

Der Unfall hatte sich gegen 18 Uhr ereignet. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, überquerte der in Söhrewald wohnende Fußgänger in Höhe einer Tankstelle die Fahrbahn, als es zum Zusammenstoß mit einem Kia kam, der von der Crumbacher Straße kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Der 25-jährige Autofahrer aus Lohfelden blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren