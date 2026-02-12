Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Unfall mit Straßenbahn in Kassel-Niederzwehren: Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Bitte beachten Sie auch unsere am 09.02.2026, um 16:16 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6213580 veröffentlichte Pressemitteilung

Kassel-Niederzwehren:

Nach dem Verkehrsunfall mit vier Pkw und einer Straßenbahn am Montagnachmittag in Kassel-Niederzwehren erreichte die Polizei nun die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 85-jährige Autofahrer am heutigen Tage infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und der Ursache des Verkehrsunfalls, in die auch ein Gutachter eingebunden ist, dauern an.

Der schwere Unfall hatte sich am Montagmittag, gegen 11:45 Uhr, ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 85-Jährige mit seinem Mazda auf der Altenbaunaer Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Goldbach" abzubiegen. Als er auf den Gleiskörper fuhr, kam es zur Kollision mit einer von hinten herannahenden Straßenbahn. Der Pkw des Seniors wurde von der Tram erfasst und in der Folge gegen drei weitere, an einer roten Ampel wartende Fahrzeuge geschoben. Der 85-Jährige war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er nun verstorben ist. Der Fahrer der Straßenbahn und ein an der Ampel stehender Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallstelle war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt.

