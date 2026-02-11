Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Traktoren auf Tieflader aufgebrochen und Technik gestohlen: Zeugen auf Autobahnrastanlage Hasselberg bei Knüllwald gesucht

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis):

Auf verschiedene technische Bauteile von zwei neuwertigen Traktoren, die zum Transport auf einem Tieflader auf einer Rastanlage an der Autobahn 7 bei Knüllwald standen, hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Mittwoch abgesehen. Die Diebe hatten die beiden landwirtschaftlichen Maschinen offenbar unbemerkt aufgebrochen, um so an die Fahrzeugteile zu gelangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie der Fahrer des mit den beiden Traktoren beladenen Sattelzuges einer Streife der Autobahnpolizei Baunatal gegenüber angab, hatte er sein Fahrzeug am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr, auf der Rastanlage Hasselberg-Ost, in Fahrtrichtung Kassel, abgestellt. Als er seine Fahrt dann heute Morgen, gegen 05:30 Uhr, fortsetzen wollte und dazu seinen Sattelzug sowie die Ladung überprüfte, stellte er den Diebstahl fest. Im Laufe der Nacht hatten die Täter die Türen der Schlepper aufgebrochen und dann Displays, Komponenten der Steuerungstechnik und weitere Fahrzeugteile im Wert von mehreren tausend Euro ausgebaut, bevor sie unerkannt flüchteten. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt. Wer zur Tatzeit im Bereich der Rastanlage Hasselberg-Ost verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder den Ermittlern anderweitig Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-910 1920 zu melden.

