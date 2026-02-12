Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: OE City durchsucht zwei Wohnungen: Harte Drogen im Wert von über 50.000 Euro sichergestellt; Mutmaßliche Dealer festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Kokain, Amphetamine und Chrystal-Meth mit einem Straßenwert von mehr als 50.000 Euro haben die Ermittler der OE-City der Polizei Kassel am gestrigen Mittwoch bei zwei durch die Kasseler Staatsanwaltschaft erwirkten Wohnungsdurchsuchungen in Schauenburg sichergestellt. Dabei wurden die Drogenfahnder durch Beamte des Polizeireviers Süd-West unterstützt. Die 34 und 46 Jahre alten Wohnungsmieter stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit harten Drogen zu handeln. Sie wurden im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen festgenommen, mittlerweile aber mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung geriet zunächst der 46-Jährige ins Visier der auf die Bekämpfung der Drogenkriminalität spezialisierten Polizeibeamten. Der Verdacht, dass er aus seiner Wohnung im Schauenburger Ortsteil Hoof heraus im großen Stil mit Betäubungsmitteln handelt, bestätigte sich schließlich am Mittwochmittag. Zu diesem Zeitpunkt kontrollierte eine Streife einen Abnehmer des mutmaßlichen Drogendealers, welcher dort offenbar unmittelbar zuvor Cannabis gekauft hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ ein Richter daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss, welcher noch am selben Abend schlagartig vollstreckt wurde. In der Wohnung zeigte sich, dass die Drogenfahnder den richtigen Riecher hatten: So stellten sie fast 90 Gramm Kokain, 120 Gramm Amphetamine und über 190 Gramm Cannabis sowie rund 1.800 Euro mutmaßliches Drogengeld sicher.

In der Wohnung des 46-Jährigen stießen die Beamten neben den Betäubungsmitteln auch auf einen 34 Jahre alten Mann, der ganz offensichtlich auch an dem florierenden Drogenhandel beteiligt war. So wurde nach Abschluss der ersten Wohnungsdurchsuchung auch für dessen Wohnung, nur wenige Häuser entfernt, ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und gleich darauf vollstreckt. Auch in diesem Fall lagen die Ermittler nicht falsch: Mehr als 4,7 Kilogramm Amphetamine und fast 90 Gramm Chrystal-Meth, außerdem Messer, Handys und verschiedene Utensilien für den Drogenhandel und -Konsum stellten sie sicher.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell