Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei volle Einkaufswägen aus Discountermarkt gefahren: Flüchtige Ladendiebe stellen sich bei Polizei

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Süßigkeiten, Getränke und Waschmittel im Wert von mehr als 400 Euro versuchten zwei Männer am gestrigen Dienstagabend in einem Discountermarkt im Kasseler Stadtteil Wehlheiden zu entwendet. Nachdem sie dabei ertappt wurden, flüchteten sie ohne Beute, ohne Auto und ohne ihre Ausweise vom Tatort. Einige Stunden später stellten sie sich dann jedoch bei der Polizei, die nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls gegen sie ermittelt.

Gegen 19 Uhr hatten die beiden 19 und 27 Jahre alten, in Kassel wohnenden Männer zwei volle Einkaufswägen durch eine geschlossene Kasse des Marktes in der Kohlenstraße geschoben. Dabei wurden sie bereits von einer Mitarbeiterin beobachtet, welche daraufhin ihren Kollegen Bescheid gab und den beiden Tätern auf den Parkplatz nachging. Als diesen klar wurde, dass sie aufgeflogen waren und verfolgt wurden, ließen sie die Einkaufswägen bei ihrem geparkten Mercedes stehen und rannten zu Fuß davon. Eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte die flüchtigen Männer im Rahmen der Fahndung zwar nicht mehr fassen, fanden in ihrem unverschlossenen Auto aber zwei Umhängetaschen mit Personaldokumenten und stellten diese sicher. Dass sich ihre Ausweise mittlerweile bei der Polizei befinden, wurde nach einiger Zeit offenbar auch den beiden glücklosen Ladendieben bewusst. So stellten sie sich gegen Mitternacht auf der Wache des Polizeireviers in Baunatal und gaben reumütig zu, die flüchtigen Diebe zu sein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnten sie ihre persönlichen Gegenstände wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen dauern an.

