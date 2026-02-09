Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld: Kripo sucht Zeugen in Habichtswald

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Schmuck und Bargeld haben Einbrecher am Samstagabend im Habichtswalder Ortsteil Ehlen erbeutet. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand begaben sich die bislang unbekannten Täter in der Zeit von 18:30 bis 23:00 Uhr zu dem Einfamilienhaus im Habichtsteiner Weg, nahe dem Tannenweg. Laut den am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen, versuchten die Einbrecher offenbar zunächst vergeblich, sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zu verschaffen. Anschließend hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Auf ihrer Suche nach Wertvollem durchwühlten die Täter mehrere Wohnräume, bis sie schließlich auf den Schmuck und das Bargeld stießen. Mit ihrer Beute verließen sie das Haus über die zuvor aufgebrochene Terrassentür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

