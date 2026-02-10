Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Eigentümer von verlorenen Skiern auf Autobahn 7 bei Fuldabrück:

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Einen kuriosen Fund machten Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal am Sonntag auf der Autobahn 7 bei Fuldabrück, als sie dort gleich mehrere Skier und entsprechendes Zubehör von der Fahrbahn räumen mussten. Zwar war ein Teil der Wintersportausrüstung bereits stark beschädigt, jedoch konnten die Polizisten einen nahezu unversehrten Ski-Sack mit zwei Skiern und -Stöcken sicherstellen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall durch die verlorenen Gegenstände. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer der abhandengekommenen Abfahrtsskier.

Gegen 08:30 Uhr hatten gleich mehrere Autofahrer die Polizei gerufen, nachdem sie die Gegenstände auf der A7 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Autobahndreieck Kassel-Süd und der Anschlussstelle Guxhagen bemerkt hatten. Bei den beschädigten Fundstücken handelt es sich um schwarz/neon-gelbe Skier der Marke Fischer und einen Ski-Sack, welche durch die Beamten von der Fahrbahn geräumt wurden. Einige Kilometer weiter stellten die Autobahnpolizisten dann am linken Fahrbahnrand einen weiteren Ski-Sack in augenscheinlich unversehrtem Zustand fest. Die Transporttasche samt weißen Damen-Skiern vom Hersteller "Atomic" samt Bindungen und Skistöcken wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Bislang konnte noch nicht ermittelt werden, woher die Wintersportausrüstung stammt. Um sie wieder aushändigen zu können, bittet die Autobahnpolizei Baunatal den Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, sich unter Tel. 0561-910 1920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell