Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rentner in Wohnung beraubt: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Söhrewald-Wellerode

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Sonntagabend wurde ein Rentner in seiner Wohnung in Söhrewald-Wellerode Opfer eines Überfalls. Der bislang unbekannte Täter erbeutete Schmuck und Bargeld. Die Beamten des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo ermitteln wegen schweren Raubes und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können.

Die Tat hatte sich gegen 18:30 Uhr nahe der Evangelischen Kirche Wellerode ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Täter zu dieser Zeit an der Haustür des Opfers geklingelt. Als der Senior die Tür öffnete, wurde er unvermittelt von dem mit einer Sturmhaube maskierten Mann mit einer Pistole bedroht und ins Haus gedrängt. Anschließend fesselte der Täter ihn und durchsuchte dann die Wohnräume nach Wertgegenständen. Der Rentner, der leicht verletzt wurde, konnte sich nach einiger Zeit befreien und die Polizei alarmieren. Trotz einer groß angelegten Fahndung mit zahlreichen Streifen konnte der geflüchtete Täter nicht mehr gefasst werden. Bei ihm soll es sich um einen jungen, etwa 1,50 bis 1,65 Meter großen, schlanken Mann gehandelt haben, der laut Opfer akzentfrei Deutsch sprach. Er war komplett schwarz mit einer Sportjacke mit Kapuze und einer Freizeithose gekleidet.

Wer am Sonntagabend in Söhrewald-Wellerode verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder den Ermittlern des K35 anderweitig Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

