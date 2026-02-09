Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann bei Straßenraub durch vierköpfige Gruppe verletzt: Zeugen in Quellhofstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu einem Straßenraub auf einen 39 Jahre alten Mann ist es am späten Freitagabend gegen 23 Uhr in der Kasseler Nordstadt gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Opfer aus Kassel zu dieser Zeit in der Quellhofstraße zu Fuß auf dem Heimweg unterwegs. Nahe der Fontanestraße begegneten ihm vier unbekannte Männer, die zuerst nach einer Zigarette fragten und dann Geld sowie sein Handy von ihm forderten. Als der 39-Jährige entgegnete, dass er kein Geld dabei hat, schlugen und traten die Täter auf ihn ein, bis er zu Boden ging. Nachdem die vierköpfige Gruppe dem Opfer die Silberkette vom Hals gerissen und dessen nachgemachte schwarze Gucci-Jacke mit Marken-Aufdruck an sich genommen hatte, flüchte sie unerkannt. Da sein Handy bei dem Überfall beschädigt wurde, rappelte sich der verletzte 39-Jährige anschließend auf und lief selbst in die Notaufnahme des nahegelegenen Krankenhauses, wo er zufällig auf eine in anderer Sache eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes traf und sich hilfesuchend an die Beamten wandte. Bei den Tätern soll es sich um vier Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahre gehandelt haben, die alle einen dunkleren Teint und schwarze Haare hatten. Zwei von ihnen waren breit gebaut und hatten einen Kreisbart, während ihre beiden Komplizen ohne Bart eine schlanke Statur hatten, so das Raubopfer.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben und den Ermittlern des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell