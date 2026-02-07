Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Fuldabrück (LK Kassel): Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der BAB7
Kassel (ots)
Gegen 06:54 Uhr kam es auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und dem Autobahndreieck Kassel-Süd, Fahrtrichtung Norden, zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Nach ersten Ermittlungen hat ein 73-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Betonleitplanke touchiert und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender 61 Jähriger Fahrzeugführer konnte ausweichen, touchierte den dort stehenden Pkw und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein dritter Pkw, besetzt mit zwei Personen, fuhr auf den, auf dem linken Fahrstreifen stehenden, Pkw auf. Der Fahrer des auffahrenden Pkw musste durch Rettungskräfte aus dem Pkw befreit werden.
Der Fahrer des erst verunfallten Pkw wurde leicht verletzt, die Insassen des auffahrenden Pkw wurden beide schwer verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Die BAB 7 war zwischen den o.a. Anschlussstellen zwischen 07:00 und 11:00 voll gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell