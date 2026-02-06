Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entblößt sich vor 27-Jähriger in Calden: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Im Caldener Ortsteil Fürstenwald hat sich am gestrigen Donnerstagmittag ein bislang unbekannter Mann vor einer 27-jährigen Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Ermittler des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kriminalpolizei Kassel bitten nun um Hinweise auf den Exhibitionisten, der vom Opfer als zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Gestalt beschrieben wurde. Zur Tatzeit soll der Mann mit einer Regenjacke, einer hellen Strickmütze und einer blauen Jeans bekleidet gewesen sein.

Wie die Frau später einer Streife der Polizeistation Hofgeismar gegenüber schilderte, war sie gegen 12:10 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Straße "Lipshöfe" sei sie dann auf den Unbekannten aufmerksam geworden, der hinter einer Hausecke stand und sie ansah. Der Mann habe dann seine Hose geöffnet und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Als sich das Opfer daraufhin wegdrehte und davonging, sei auch der Mann in Richtung Bahnhof Fürstenwald geflüchtet. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte er nicht mehr gefasst werden. Wer den Ermittlern des K12 Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

