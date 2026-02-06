Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Taschenlampenschein verrät Einbrecher-Duo: Mit Haftbefehl gesuchter 45-Jähriger in Supermarkt festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Das gute Zusammenspiel zwischen einer aufmerksamen Zeugin und der Polizei führte am heutigen Freitagmorgen in der Wolfhager Straße in Kassel zur Festnahme zweier Supermarkt-Einbrecher auf frischer Tat. Die Frau hatte gegen 6:55 Uhr Taschenlampenschein in dem Geschäft gesehen und sofort den Notruf der Polizei gewählt. Kurz nach Eintreffen der hinzugeeilten Streifen klickten bereits die Handschellen für einen der Täter, als er gerade aus einem Fenster des Ladens nach draußen kletterte. Nur wenige Augenblicke später konnte sein Komplize festgenommen werden, der auf gleichem Wege das Geschäft verlassen wollte. Wie sich herausstellte, waren die 45 und 46 Jahre alten Tatverdächtigen, die beide hinreichend polizeibekannt sind, über ein aufgedrücktes Fenster in den Supermarkt eingestiegen. Dort machten sie sich in einem Lagerraum auf Beutezug, bis sie gestellt wurden. Die Beamten brachten die beiden Tatverdächtigen auf das Revier, wo sich herausstellte, dass der 45-Jährige mit russischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat, bereits mit einem Untersuchungshaftbefehl in Nordrhein-Westfalen wegen Bandendiebstahls gesucht wird. Aus diesem Grund wird er noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei ihm mehrere Ausweispapiere eines anderen Mannes, die mutmaßlich aus einer Unterschlagung stammen und sichergestellt wurden. Sein in Kassel wohnender Komplize wurde erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell