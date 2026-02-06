Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: OE City durchsucht vier Wohnungen in Kassel und Vellmar: Drogen, Waffen und illegale Glücksspielautomaten sichergestellt; 22-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel:

Den Ermittlern der OE City der Kasseler Polizei ist am heutigen Freitag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel ein weiterer Schlag gegen die Kasseler Drogenkriminalität gelungen. Unterstützt durch Beamte der Direktion Bereitschaftspolizei Nord durchsuchten die Drogenfahnder am frühen Morgen vier Wohnungen in Kassel und Vellmar. Dabei stellten sie Betäubungsmittel mit einem Straßenwert von mehreren tausend Euro, zahlreiche Waffen und mutmaßliches Drogengeld sicher. Außerdem fanden sie in einer Wohnung vier illegal betriebene Glücksspielautomaten. Der Hauptverdächtige, ein in Kassel wohnender, 22-jähriger Mann, soll noch im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Fahnder waren bereits im vergangenen Jahr auf die Spur des 22-jährigen mutmaßlichen Dealers gekommen, nachdem sie im November einen anderen Drogenhändler festgenommen hatten. Im Zuge der mehrwöchigen, umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich schließlich der Verdacht, dass auch der 22-Jährige einen florierenden Handel mit Betäubungsmitteln betreibt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ ein Richter daher einen Durchsuchungsbeschluss für drei Wohnungen in Kassel und eine Wohnung in Vellmar, welche alle im Bezug zu dem 22-Jährigen stehen. In den frühen Morgenstunden wurden die Beschlüsse dann zeitgleich schlagartig vollstreckt. Neben rund 500 Gramm Marihuana und 200 Gramm Haschisch stellten die Ermittler in den Wohnungen rund 10.000 Euro Bargeld sicher, das mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammt. Außerdem fanden sie mehrere Messer, eine Machete und Reizstoffsprühgeräte sowie zehn Smartphones.

Bei der Durchsuchung einer der Wohnungen, welche nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eigens für den Drogenverkauf angemietet wurde, stießen die Ermittler auf eine Art Spielhalle mit vier Glücksspielautomaten, welche zu diesem Zeitpunkt gerade von mehreren Personen genutzt wurden. Die Automaten wurden, ebenso wie die übrigen aufgefundenen Gegenstände, sichergestellt. Der 22-Jährige konnte in einer der Wohnungen durch die Polizisten festgenommen werden. Ein Haftrichter entscheidet im Laufe des heutigen Tages, ob er in Untersuchungshaft genommen wird. Die Ermittlungen, die nun nicht nur wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, sondern auch wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glückspiels geführt werden, dauern an.

