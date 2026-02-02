Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Firmenfahrzeuge

Hilgermissen (ots)

(Gav) In der Zeit von Samstag, 31.01.2026, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 01.02.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Straße Mehringen in Hilgermissen zu einem Einbruch in zwei Firmenfahrzeuge.

Bislang unbekannte Täter brachen zwei VW Transporter eines Elektrotechnikunternehmens auf und entwendeten daraus Spezialwerkzeuge, hochwertige Akkus sowie Starkstromkabel.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251 / 67280 zu melden.

