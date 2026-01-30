PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen aufgeklärt

Liebenau (ots)

(Gav) Mehrere Sachbeschädigungen in Liebenau konnten nun aufgeklärt werden.

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Liebenau erschien im Beisein seines Vaters bei der Polizeistation Marklohe und räumte ein, für Farbschmierereien an einem Stromkasten sowie am Hallenbad in Liebenau verantwortlich zu sein.

Einen konkreten Tatzeitraum konnte der Jugendliche nicht benennen. Nach eigenen Angaben sollen sich die Taten im Verlauf der vergangenen Monate ereignet haben.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen gelten damit als abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

