Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn

Hohnhorst (ots)

(Gav) Am Donnerstagmorgen, den 29.01.2026, kam es gegen 07:00 Uhr auf der Kreisstraße 47 in Hohnhorst, Schulstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 37-jähriger Mann aus Bad Nenndorf befuhr mit einem VW Crafter die K47 aus Richtung Horsten kommend in Richtung Ohndorf. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer aufgrund schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg