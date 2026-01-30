PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Fahrt mit getuntem E-Scooter

Nienburg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 17:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in der Friedrichstraße in Nienburg einen 19-jährigen Mann aus Nienburg, der mit einem E-Scooter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der E-Scooter technisch verändert war. Für das Führen des Fahrzeugs wäre eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich gewesen, über die der 19-Jährige nicht verfügte.

Der E-Scooter wurde zur weiteren Geschwindigkeitsmessung sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
