Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrt mit getuntem E-Scooter
Nienburg (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 17:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in der Friedrichstraße in Nienburg einen 19-jährigen Mann aus Nienburg, der mit einem E-Scooter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war.
Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der E-Scooter technisch verändert war. Für das Führen des Fahrzeugs wäre eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich gewesen, über die der 19-Jährige nicht verfügte.
Der E-Scooter wurde zur weiteren Geschwindigkeitsmessung sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.
