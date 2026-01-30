Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall auf der L351

Binnen (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 29.01.2026 ereignete sich gegen 17:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Binnen.

Zwei Pkw befuhren die L351 aus Richtung Marklohe kommend in Richtung Liebenau. Der vorausfahrende 37-jährige Hyundai-Fahrer musste an der Kreuzung Hauptstraße/Binner Torfweg verkehrsbedingt halten. Die dahinter befindliche 47-Jährige fuhr mit ihrem BMW auf den stehenden Hyundai auf wobei an beiden Pkw erheblicher Sachschaden entstand.

Die Mitfahrerin des BMW wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell