Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall: Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 18:35 Uhr, ereignete sich im Kräher Weg in Nienburg ein Verkehrsunfall. Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin aus Nienburg fuhr mit ihrem Renault Clio auf einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai IONIQ auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gab die Fahrerin an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Gegen die Fahrerin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell