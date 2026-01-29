Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es im Kreisverkehr Hans-Neschen-Straße / Kreuzbreite (K 10) in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Ein 48-jähriger Fahrzeugführer eines VW Crafter aus Porta Westfalica beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 20-jährigen Radfahrers aus Bückeburg. Es kam zur Kollision.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell