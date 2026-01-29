PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es im Kreisverkehr Hans-Neschen-Straße / Kreuzbreite (K 10) in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Ein 48-jähriger Fahrzeugführer eines VW Crafter aus Porta Westfalica beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 20-jährigen Radfahrers aus Bückeburg. Es kam zur Kollision.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
  • 29.01.2026 – 08:11

    POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

    Rodenberg (ots) - (Gav) In der Zeit von Dienstag, 27.01.2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 28.01.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Grover Straße, Höhe Hausnummer 68, in Rodenberg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Seat Leon mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte Länge der Fahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:04

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht mögliche Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf einer Parkfläche Am Bärenfallgraben in Nienburg ereignet hat. Eine 22-jährige Nienburgerin hatte ihren blauen Opel Corsa am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr dort geparkt. Als sie am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Schäden in Form von Kratzern und einer Beule an der linken ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 00:04

    POL-STH: zwei Polizeibeamte verletzt / Beschuldigter droht mit Kampfhund

    Pollhagen (ots) - cho / Am 28.01.26 gegen 18:45 Uhr wird der Polizei Stadthagen ein Opel Corsa gemeldet, der auffällig durch Nordsehl fährt. Als zwei Polizeibeamte aus Stadthagen an der Halteadresse in Pollhagen ankommen, werden sie zunächst durch Anwohner in das Haus gelassen. Wenig später weißt sich ein 43 jähriger Pollhäger als Führer des PKW aus. Der Mann ...

    mehr
