PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Rodenberg (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, 27.01.2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 28.01.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Grover Straße, Höhe Hausnummer 68, in Rodenberg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Seat Leon mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte Länge der Fahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rodenberg unter der Telefonnummer 05723 / 987640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 07:04

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht mögliche Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf einer Parkfläche Am Bärenfallgraben in Nienburg ereignet hat. Eine 22-jährige Nienburgerin hatte ihren blauen Opel Corsa am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr dort geparkt. Als sie am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Schäden in Form von Kratzern und einer Beule an der linken ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 00:04

    POL-STH: zwei Polizeibeamte verletzt / Beschuldigter droht mit Kampfhund

    Pollhagen (ots) - cho / Am 28.01.26 gegen 18:45 Uhr wird der Polizei Stadthagen ein Opel Corsa gemeldet, der auffällig durch Nordsehl fährt. Als zwei Polizeibeamte aus Stadthagen an der Halteadresse in Pollhagen ankommen, werden sie zunächst durch Anwohner in das Haus gelassen. Wenig später weißt sich ein 43 jähriger Pollhäger als Führer des PKW aus. Der Mann ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:56

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Vereinsheim

    Diepenau (ots) - (Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruchdiebstahl am Vereinsheim des MTV Diepenau. Bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen Samstagabend und Montagmorgen (24.-26.01.26) gewaltsam in das Vereinsheim am Amtshof 10 ein. Auch wenn lediglich eine zweistellige Summe Bargeld entwendet wurde, liegt die Schadenshöhe im unteren 5-stelligen Bereich, da nicht nur die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren