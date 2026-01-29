Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht
Rodenberg (ots)
(Gav) In der Zeit von Dienstag, 27.01.2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 28.01.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Grover Straße, Höhe Hausnummer 68, in Rodenberg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.
Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Seat Leon mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte Länge der Fahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rodenberg unter der Telefonnummer 05723 / 987640 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell