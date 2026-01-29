PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht mögliche Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf einer Parkfläche Am Bärenfallgraben in Nienburg ereignet hat.

Eine 22-jährige Nienburgerin hatte ihren blauen Opel Corsa am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr dort geparkt. Als sie am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Schäden in Form von Kratzern und einer Beule an der linken Fahrzeugseite fest.

Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Opel beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Kraftfahrzeug beschädigt wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter 05021/92120 bei der Polizei Nienburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

