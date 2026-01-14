Polizei Mettmann

POL-ME: Mit gestohlenem Auto verunfallt und geflohen: Polizei fahndete per Hubschrauber - 2601034

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Dienstag (13. Januar 2026) mit einem Großaufgebot nach einem Mann gefahndet, der mit einem entwendeten Auto von einer Unfallstelle geflüchtet war. Hierbei setzte sie auch einen Polizeihubschrauber ein.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der bislang noch unbekannte Fahrer eines grauen Citroën C5 auf der Schwalbenstraße gegen 13:20 Uhr gegen den Außenspiegel eines dort geparkten Transporters der Post gefahren und anschließend von der Unfallstelle in Richtung Opladener Straße geflüchtet.

Der Mitarbeiter der Post alarmierte daraufhin die Polizei und gab hierbei auch das Kennzeichen sowie eine Beschreibung des Wagens durch. Dadurch konnte die Polizei feststellen, dass die an dem Citroën angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung konnte dann in der Folge den flüchtigen Citroen in Monheim antreffen.

Als sie versuchten, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, gab dieser Gas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Monheim, ehe er seinen Wagen in einer Sackgasse abstellte und seine Flucht zu Fuß weiter fortsetzte. Bei der Kontrolle des zurückgelassenen Fahrzeugs konnte die Polizei feststellen, dass auch dieses entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Bei der weiteren Fahndung nach dem Fahrer setzte die Polizei unter anderem einen Polizeihubschrauber ein - doch leider konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein und fragt:

Wer hat den Fahrer in dem grauen Citroen C5 möglicherweise beobachtet oder kennt ihn unter Umständen sogar? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell