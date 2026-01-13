Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonne durch Brand beschädigt - 2601032

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 13. Januar 2026, wurde eine Mülltonne in Monheim am Rhein durch Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Spandauer Straße in Höhe der Hausnummer 1 gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, die vor dem Mehrfamilienhaus in einem umzäunten Bereich stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Restmüllbehälter stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

