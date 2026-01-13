Polizei Mettmann

POL-ME: BMW-Motorrad aus Tiefgarage gestohlen - 2601031

Monheim am Rhein

Am Montag, 12. Januar 2026, wurde ein Motorrad der Marke BMW aus einer Tiefgarage in Monheim am Rhein entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:30 Uhr parkte der Nutzer einer BMW R 1250 GS Adventure sein Motorrad auf einem Tiefgaragenstellplatz an der Benrather Straße 52 in Baumberg.

Am gleichen Abend stellte er gegen 22 Uhr den Diebstahl des erst ein Jahr alten Motorrads mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Maschine zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert der R 1250 GS wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Benrather Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

