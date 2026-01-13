Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601033

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Montag, 12. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mettmanner Straße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter brachen in der Zeit von 6:30 Uhr bis 21:30 Uhr die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie mehrere Armbanduhren und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 12. Januar 2026, bis Dienstagmorgen, 13. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in die Räumlichkeiten der Offenen Ganztagesbetreuung einer Grundschule an der Lindenstraße ein. Sie durchsuchten die Betreuungsräume nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen eine geringe Menge Münzgeld. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zur gleichen Tatzeit brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter zudem in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte an der Kastanienallee in Höhe der Hausnummer 15 ein. Hierzu schlugen sie eine rückwärtig gelegene Glastür ein, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen flohen sie ohne Tatbeute. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Samstagmorgen, 10. Januar 2026, 7 Uhr, bis Montagmorgen, 12. Januar 2026, 8 Uhr, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter einen Container mit Bauwerkzeugen auf, der auf einem Parkplatz eines Vollsortimentlers an der Straße An der Hoffnung aufgestellt war. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher entwendeten Marken-Werkzeuge im geschätzten Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Am Montag, 12. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Am Pohlacker in Ratingen-Lintorf. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 18 Uhr brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter das Gartentor auf und gelangten so auf das Grundstück der Geschädigten. Anschließend drangen sie in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie flohen unerkannt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, bis Montagmorgen, 12. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter einen Container auf einem Firmengrundstück an der Ellerstraße in Hilden auf. Sie entwendeten mehrere Stemmhämmer der Marke "Wacker" mit einem geschätzten Gesamtwert von über 10.000 Euro und flohen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Freitagmorgen, 9. Januar 2026, bis Montagmorgen, 12. Januar 2026, entwendeten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter aus den Kellerräumen eines Neubaus Materialien einer Wärmepumpe. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen brachen sie hierzu die mit Holzbrettern verschlossene Tiefgarageneinfahrt auf und gelangten so in das Untergeschoss. Anschließend flohen sie mitsamt ihrer Tatbeute unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

