Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: zwei Polizeibeamte verletzt
Beschuldigter droht mit Kampfhund

Pollhagen (ots)

cho / Am 28.01.26 gegen 18:45 Uhr wird der Polizei Stadthagen ein Opel Corsa gemeldet, der auffällig durch Nordsehl fährt. Als zwei Polizeibeamte aus Stadthagen an der Halteadresse in Pollhagen ankommen, werden sie zunächst durch Anwohner in das Haus gelassen. Wenig später weißt sich ein 43 jähriger Pollhäger als Führer des PKW aus. Der Mann macht einen alkoholisierten Eindruck, weshalb ihm die Durchführung eines Atemalkoholtest angeboten wird. Diesen lehnt er ab. Kurze Zeit später beschimpft und beleidigt er sei Beamten. Zudem droht er damit, seinen Kampfhund aus der Dachgeschosswohnung zu holen. Als er seine Androhung umsetzen will und die Treppe hinauf geht, kommt es zu einem massiven Handgemeinde und Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Es gilt unbedingt zu verhindern, dass der Hund in das Geschehen eingreifen kann und damit die Polizeibeamten im höchsten Maße gefährdet. Nur mit dem Einsatz von Pfefferspray und starkem Kraftaufwand, kann das Vorhaben des Mannes verhindert werden. Mit hinzugezogenen Kräften gelingt es, den Mann der Dienststelle zuzuführen. Hier wird bei dem 43 jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die beiden 30 jährigen Polizisten werden anschließend im Krankenhaus behandelt. Beide wurden so stark verletzt, dass sie dienstunfähig sind. Der Mann wird nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Wie sich im Nachhinein herausstellt, ist der Mann tatsächlich Halter eines Kampfhundes, den sich in der Dachgeschosswohnung befunden hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
