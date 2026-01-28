PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 70.000 Euro entwendet

Bückeburg (ots)

(Thi) In Bückeburg ist ein 82-Jähriger Opfer eines Online-Betrugs geworden.

Der Geschädigte erhielt eine SMS mit der Aufforderung seinen TAN für das Banking zu ändern. Dieser Aufforderung kam er nach. Im Anschluss wurden ihm 70.000 Euro in unterschiedlicher Stückelung abgebucht.

Tipps zum Schutz vor Phishing:

Beachten Sie: Kreditkarteninstitute werden solche Schreiben niemals versenden und Sie zur Eingabe persönlicher Daten im Internet auffordern - auch nicht, um der Sicherheit willen.

   -Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. Überprüfen 
Sie die Adressleiste in Ihrem Browser. Bei geringsten Abweichungen 
sollten Sie stutzig werden. Tragen Sie ständig benötigte 
Internet-Adressen in die Favoritenliste Ihres Browsers.
   -Klicken Sie niemals auf den angegeben Link in der übersandten 
E-Mail. Versuchen Sie stattdessen, die in der E-Mail angegebenen 
Seiten über die Startseite Ihrer Bank zu erreichen (ohne diese in die
Adresszeile einzutippen).

-Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank. Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per E-Mail.

   -Folgen Sie Aufforderungen in E-Mails, Programme herunterzuladen, 
nur dann, wenn Sie die entsprechende Datei auch auf der 
Internet-Seite des Unternehmens finden (Starten Sie keinen Download 
über den direkten Link). Öffnen Sie insbesondere keine angehängten 
Dateien.
   -Nutzen Sie Antivirenprogramme und Firewalls.
   -Geben Sie persönliche Daten nur bei gewohntem Ablauf innerhalb 
der Online-Banking-Anwendung Ihres Kreditinstituts an. Sollte Ihnen 
etwas merkwürdig vorkommen, beenden Sie die Verbindung und 
kontaktieren Sie Ihre Bank.
   -Beenden Sie die Online-Sitzung bei Ihrer Bank, indem Sie sich 
abmelden. Schließen Sie nicht lediglich das Browserfenster und 
wechseln Sie vor Ihrer Abmeldung nicht auf eine andere Internetseite.
   -Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre 
Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte 
Aktionen stattgefunden haben.
   -PIN und TANs sollten Sie nur dann eingeben, wenn eine gesicherte 
Verbindung mit Ihrem Browser hergestellt ist. Eine Sichere Verbindung
erkennen Sie an dem https:// in der Adresszeile: Im Browserfenster 
erscheint ein kleines Icon, z. B. in Form eines Vorhängeschlosses, 
das den jeweiligen Sicherheitsstatus symbolisiert ("geschlossen" bzw.
"geöffnet").
   -Nutzen Sie nur die offizielle Zugangssoftware Ihrer Bank.
   -Nutzen Sie Funktastaturen nur dann für das Online-Banking, wenn 
diese über eine eingebaute Verschlüsselung verfügen. Dies gilt auch 
für die Nutzung von Wireless-LAN (WLAN).
   -Achten Sie auf einen Grundschutz Ihrer Hard- und Software. 
Weitere Informationen dazu finden Sie im Sicherheitskompass von 
Polizei und BSI.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

