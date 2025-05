Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In Eisenach wurden aus mehreren Pkw Gegenstände entwendet. In der Alten Poststraße betraf es in der vergangenen Nacht einen Audi. In den frühen Morgenstunden wurde ein VW "An der Katzenaue" aufgebrochen. Einen weiteren Pkw brachen die Unbekannten in der Friedhofstraße auf. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegengenommen. (ah)

