Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung nach Streitigkeiten in Diskothek

Wiedensahl (ots)

(Gav) In der Nacht zu Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 02:10 Uhr in der Hauptstraße in Wiedensahl, im Bereich des "Steuber's", zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst innerhalb der Lokalität zu verbalen Streitigkeiten. In der Folge wurde das spätere Opfer im Außenbereich von mehreren bislang unbekannten Personen gemeinschaftlich geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den beteiligten Personen dauern an.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Niedernwöhren unter der Telefonnummer 05721 / 980710 zu melden.

