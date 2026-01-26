PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Körperverletzung nach Streitigkeiten in Diskothek

Wiedensahl (ots)

(Gav) In der Nacht zu Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 02:10 Uhr in der Hauptstraße in Wiedensahl, im Bereich des "Steuber's", zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst innerhalb der Lokalität zu verbalen Streitigkeiten. In der Folge wurde das spätere Opfer im Außenbereich von mehreren bislang unbekannten Personen gemeinschaftlich geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den beteiligten Personen dauern an.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Niedernwöhren unter der Telefonnummer 05721 / 980710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

