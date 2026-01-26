PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Presseaufruf der Polizei - Einbruch in Einfamilienhaus in Hagenburg

Hagenburg (ots)

(Buc) Im Hagenburger Baugebiet "Vorm Tore" kam es am Sonntag, den 25.01.2026, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden diverse Schränke durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Vermutlich wurden sie durch die Rückkehr der Hauseigentümer gestört. Zudem zerstörten die Täter mehrere Bewegungsmelder von außen angebrachten Lampen.

Die Polizei bittet zur Unterstützung der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei fragt:

   - Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder 
     Fahrzeuge im Bereich Vorm Tore / Baugebiet Hagenburg beobachtet?
   - Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer mit Videoüberwachung 
     werden gebeten zu prüfen, ob im Tatzeitraum fremde Personen 
     aufgezeichnet wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

