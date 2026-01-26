Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Presseaufruf der Polizei - Einbruch in Einfamilienhaus in Hagenburg

Hagenburg (ots)

(Buc) Im Hagenburger Baugebiet "Vorm Tore" kam es am Sonntag, den 25.01.2026, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden diverse Schränke durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Vermutlich wurden sie durch die Rückkehr der Hauseigentümer gestört. Zudem zerstörten die Täter mehrere Bewegungsmelder von außen angebrachten Lampen.

Die Polizei bittet zur Unterstützung der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei fragt:

- Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Vorm Tore / Baugebiet Hagenburg beobachtet? - Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer mit Videoüberwachung werden gebeten zu prüfen, ob im Tatzeitraum fremde Personen aufgezeichnet wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Stadthagen entgegen.

