Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Versicherungsschutz

Marklohe/Balge (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 25.01.2026, stellten Beamte der Polizeikommissariats Hoya gleich zwei Fälle des Fahrens ohne gültigen Versicherungsschutz fest.

Gegen 14:20 Uhr wurde in der Sulinger Straße in Marklohe ein VW Transporter kontrolliert, der von einer 61-jährigen Frau aus Marklohe geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug bereits seit dem 03.01.2026 erloschen war.

Ein weiterer gleichgelagerter Sachverhalt wurde gegen 16:00 Uhr in der Mehlberger Straße in Balge festgestellt. Dort führte eine 44-Jährige aus Hoya einen Ford Focus, für den seit dem 14.09.2025 kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand.

In beiden Fällen wurden die Kennzeichen der Fahrzeuge vor Ort entstempelt und der zuständigen Zulassungsstelle übergeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Fahrzeugführerinnen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

