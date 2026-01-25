PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verstoß Pflichtversicherungsgesetzt

Rinteln (ots)

(bae)Am 24.01.2026 um 20:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei ein BMW mit einem Bamberger Kennzeichen in der Rintelner Innenstadt kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine Versicherung abgeschlossen war. Dem 21-jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
