Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrug im Internet

Rinteln (ots)

(bae)Am 23.01.2026 hat ein 57-jähriger Rintelner eine Betrugsanzeige bei der Polizei in Rinteln erstattet. Der Rintelner hatte bereits am 05.01.2926 20 Kubikmeter Stammholz im Internet bestellt. Dieses wurde aber nicht wie versprochen geliefert. Anfangs konnte er die Firma noch erreichen, inzwischen war aber keine Kontaktaufnahme mehr möglich. Der Rintelner hatte den geforderten Kaufpreis von 934 Euro bereits auf ein französisches Bankkonto überwiesen. Eine kurze Recherche im Internet ergibt, dass es sich bei der Firma um einen sogenannten Fake-Shop handelt. Damit man nicht auf einen derartigen Fake Shop hereinfällt sollte man sich vor dem Kauf im Internet kurz Zeit nehmen. Wenn nur der Kauf auf Vorkasse angeboten wird, oder die Zahlung in Bitcoin abgewickelt werden soll, sollte man Abstand nehmen. Am besten sind Zahlmethoden, bei denen eine Rückbuchung möglich ist. Auch ein Blick auf das Impressum ist hilfreich. Weiterhin helfen auch Erfahrungsberichte im Internet oder eine kurze Suche im Internet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell