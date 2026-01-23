Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Pennigsehl (ots)

(Thi) Die Polizei Marklohe sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl, der sich zwischen dem 20.01. 17 Uhr und dem 21.01. 7:30 Uhr auf einer Baustelle an der Depotstraße in Pennigsehl ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete ca. 150 Liter Diesel von einem geparkten Baustellenfahrzeug. Da mehrere Kanister zurückgelassen wurden wäre es denkbar, dass die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell