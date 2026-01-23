PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Pennigsehl (ots)

(Thi) Die Polizei Marklohe sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl, der sich zwischen dem 20.01. 17 Uhr und dem 21.01. 7:30 Uhr auf einer Baustelle an der Depotstraße in Pennigsehl ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete ca. 150 Liter Diesel von einem geparkten Baustellenfahrzeug. Da mehrere Kanister zurückgelassen wurden wäre es denkbar, dass die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 07:44

    POL-NI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B61/K19

    Raddestorf (ots) - (Gav) Am Donnerstagabend, den 22.01.2026, ereignete sich gegen 20:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 61 und der Kreisstraße 19 in der Gemeinde Raddestorf ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Raddestorf befuhr mit seinem Opel die Kreisstraße 19 aus Richtung Warmsen kommend in Richtung Raddestorf. Beim Überqueren der Bundesstraße 61 missachtete er das ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 07:41

    POL-NI: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

    Bad Nenndorf (ots) - (Gav) Am Donnerstag, den 22.01.2026, kam es gegen 14:55 Uhr auf der Stadthagener Straße (Bundesstraße 65) in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 60-Jähriger aus Stadthagen mit seinem Ford Focus das Ende eines verkehrsbedingten Rückstaus und fuhr auf den vor ihm befindlichen VW Golf eines 57-jährigen Mannes aus Apelern ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 07:40

    POL-NI: Pkw auf Parkplatz aufgebrochen

    Rinteln (ots) - (Gav) Im Zeitraum von Montag, 19.01.2026, 05:00 Uhr, bis Donnerstag, 22.01.2026, 19:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Hamelner Straße (B 83) in Rinteln zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter die hintere linke Fensterscheibe eines abgestellten VW Golf ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Klappspaten. Das Fahrzeug war auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren