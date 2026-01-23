Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B61/K19

Raddestorf (ots)

(Gav) Am Donnerstagabend, den 22.01.2026, ereignete sich gegen 20:15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 61 und der Kreisstraße 19 in der Gemeinde Raddestorf ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Raddestorf befuhr mit seinem Opel die Kreisstraße 19 aus Richtung Warmsen kommend in Richtung Raddestorf. Beim Überqueren der Bundesstraße 61 missachtete er das dort aufgestellte Stoppschild und übersah einen vorfahrtsberechtigten Toyota, der von einem 51-jährigen Mann aus Uchte auf der Bundesstraße 61 aus Richtung Minden kommend in Richtung Uchte geführt wurde.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Sachschaden in geschätzter mittlerer vierstelliger Höhe. Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 21-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell