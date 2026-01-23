PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 22.01.2026, kam es gegen 14:55 Uhr auf der Stadthagener Straße (Bundesstraße 65) in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah ein 60-Jähriger aus Stadthagen mit seinem Ford Focus das Ende eines verkehrsbedingten Rückstaus und fuhr auf den vor ihm befindlichen VW Golf eines 57-jährigen Mannes aus Apelern auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf einen davor stehenden Audi A4 eines 34-jährigen Fahrzeugführers aus Lindhorst geschoben, welcher wiederum auf einen VW Touran eines 52-Jährigen aus Stadthagen prallte.

Alle vier Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

